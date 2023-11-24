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Козловський та ФК"Рух" профінансував навчання студентів-медиків

П'ятниця 24 листопада 2023 09:34
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Козловський та ФК"Рух" профінансував навчання студентів-медиків Фото: Григорій Козловський - бізнесмен, засновник ФК "Рух" (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Артем Горовенко

Львівський бізнесмен Григорій Козловський разом з ФК "Рух" долучились до допомоги майбутнім медикам. Бізнесмен оплатив повний курс навчання для шести студентів-медиків Галицького медичного коледжу імені Євгена Гливи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Козловського.

"У час повномасштабної війни допомагаємо не лише нашим захисникам, а й підростаючому поколінню! Всі діти мають право на якісну освіту, яка відповідає їхнім потребам та здібностям. Однак діти-сироти та діти з багатодітних сімей часто не мають можливості здобути таку освіту через фінансові труднощі або інші фактори. Тому важливо підтримувати цих дітей, допомагаючи їм реалізувати свій потенціал і відчувати, що їхні таланти і зусилля цінуються", - зазначив меценат.

За наданою спонсорською допомогою є повний курс навчання за фахом "Медсестринство" (І курс - за 4 роки, II курс - за 3 роки відповідно) для:

⁃ ﻿﻿Панчук Анастасія Володимирівна, студентка І курсу;

⁃ ﻿﻿Михальчишен Карина Ігорівна, студентка І курсу;

⁃ ﻿﻿Дудич Матвій Олегович, студент І курсу;

⁃ ﻿﻿Середа Олександр Васильович, студент I курсу;

⁃ ﻿﻿Заставецька Ганна Степанівна, студентка II курсу;

⁃ ﻿﻿Кулик Богдана Василівна, студентка ІІ курсу.

Козловський та ФК&quot;Рух&quot; профінансував навчання студентів-медиків

Нагадаємо, у 2022 році Григорій Козловський та "жовто-чорні" надали фінансову допомогу на відновлення дитячих будинків сімейного типу та закладів для дітей-сиріт у Львівській області.

Крім того, Козловський підтримує спеціалізовані освітні програми для дітей-сиріт та дітей з багатодітних сімей. Зокрема, минулої весни благодійна організація організувала урок із розпису писанок для діток з Харкова та Мелітополя, які на час війни знайшли свій прихисток у Винниківській школі-інтернаті.

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Львів Григорій Козловський студенти Благодійна організація
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