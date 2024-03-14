Козловський та ФК "Рух" з початку війну перерахували на потреби ЗСУ понад 100 млн гривень

Бізнесмен Григорій Козловський та його "Фонд допомоги Україні "Рух у майбутнє" перерахував за два роки війни на допомогу військовим вже понад 100 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт бізнесмена .

"Країна постійно зазнає російських авіа- та наземних ударів. І наші військові потребують нашої підтримки та допомоги. Завдяки дронам військові можуть компенсувати брак артилерійських боєприпасів. Уся наша команда ФК "Рух", БО "Фонд допомоги Україні "Рух у Майбутнє" та спортивно-оздоровчий комплекс Emily Resort щоденно працюють для того, щоб допомогти нашим воїнам і знайти все необхідне згідно з їхніми запитами. Ми вже багато чого досягли, але також важливо не припиняти підтримку ЗСУ", - заявив Григорій Козловський.

Зокрема, Козловський регулярно передає ЗСУ техніку і спорядження, авто, дрони Допомагає бізнесмен та його команда також з лікуванням та реабілітацією поранених військових.

Напередодні Нового року Григорій Козловський і Emily Resort перерахували військовим 4 млн гривень. Ці кошти були виручені від святкування Нового року в спортивно-оздоровчому комплексі. На початку лютого - ще 2 млн гривень на протезування військових і цивільних.

Також меценат і його команда планує перерахувати 2 млн гривень реабілітаційному центру Unbroken.

Внесок Козловського був відзначений нагородою "За сприяння ЗСУ" від імені Валерія Залужного.

"Це несподівана нагорода, зокрема від Валерія Залужного, і вона викликає позитивні емоції. Звісно, приємно, що військові так оцінили нашу допомогу, але головна нагорода в нас ще попереду - перемога України над російськими загарбниками", - резюмував Козловський.