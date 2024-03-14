Козловский и ФК "Рух" с начала войны перечислили на нужды ВСУ более 100 млн гривен

Бизнесмен Григорий Козловский и его "Фонд помощи Украине "Рух у майбутнє" перечислил за два года войны на помощь военным уже более 100 млн. грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт бизнесмена .

"Страна постоянно испытывает российские авиа- и наземные удары. И наши военные нуждаются в нашей поддержке и помощи. Благодаря дронам военные могут компенсировать нехватку артиллерийских боеприпасов. Вся наша команда ФК "Рух", БО "Фонд помощи Украине "Рух у майбутнє" и спортивно- оздоровительный комплекс Emily Resort ежедневно работает для того, чтобы помочь нашим воинам и найти все необходимое в соответствии с их запросами. Мы уже многого добились, но также важно не прекращать поддержку ВСУ", - заявил Григорий Козловский.

В частности, Козловский регулярно передает ВСУ технику и снаряжение, авто, дроны. Помогает бизнесмен и его команда также с лечением и реабилитацией раненых военных.

В канун Нового года Григорий Козловский и Emily Resort перечислили военным 4 млн гривен. Эти деньги были выручены от празднования Нового года в спортивно-оздоровительном комплексе. В начале февраля - еще 2 млн гривен на протезирование военных и гражданских.

Также меценат и его команда планируют перечислить 2 млн гривен реабилитационному центру Unbroken.

Вклад Козловского был отмечен наградой "За содействие ВСУ" от имени Валерия Залужного.

"Это неожиданная награда, в частности от Валерия Залужного, и она вызывает положительные эмоции. Конечно, приятно, что военные так оценили нашу помощь, но главная награда у нас еще впереди - победа Украины над российскими захватчиками", - резюмировал Козловский.