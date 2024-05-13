Козловський та ФК "Рух" передали антиланцетні комплекси та засоби РЕБ бійцям 45-ї окремої бригади

"Зараз це найважливіше, що має робити кожен українець, це допомагати нашим військовим і ця місія є найважливішою для всієї нашої футбольної родини, ми долучаємось до цього процесу як можемо. Саме завдяки Збройним Силам України сьогодні в нас є можливість працювати, бути поруч зі своїми близькими, грати у футбол та просто жити. Ми всі розуміємо, наскільки важливо підтримувати наших військових, адже лише спільними зусиллями ми можемо перемогти ворога та прогнати його з нашої землі", - зазначив Григорій Козловський.

Начальник служби забезпечення та експлуатації військової техніки 45-ї ОАБр Олександр Романцев подякував Козловському та Emily Resort за допомогу.

Як зазначив головний тренер "Руху" Віталій Пономарьов, всі у команді свідомі і розуміють, що зараз відбувається і наскільки важливо підтримувати наших воїнів.

Як відомо, Григорій Козловський та Emily Resort підтримують низку бригад, намагаючись оперативно відповісти на всі запити військових.

"З початку війни я як громадянин та бізнесмен не міг стояти осторонь потреб української армії та вимушених переселенців. Разом з ФК "Рух" та Emily Resort ми постійно передаємо необхідне обладнання, транспорт і дрони нашим військовим. Переконаний, що кожен може і мусить докласти максимум зусиль, щоб наблизити перемогу", - додав бізнесмен.

Нагадаємо, раніше ФК "Рух" та Козловський передали бійцям 45-ї окремої артилерійської бригади 8 антиланцетних комплексів "Зозулька", 32 автономних дизельних опалювача, 8 BanderPower та колеса для вантажівок.

Крім того, меценат надав бійцям 45-ї ОМБр допомогу у вигляді безпілотників "Посейдон". Це розвідувальні безпілотні літальні апарати, які оснащені двома камерами зі 40-кратним зумом, що дозволяє вести спостереження з великої висоти.