Козловський: "Рухівці" U-12 та U-13 здобули в чемпіонаті Interliga

Вихованці ФК "Рух" засновником якого є Григорій Козловський, в категоріях U-12 та U-13 виграли фінал чотирьох. "Рухівці" тріумфували в міжнародному чемпіонаті Interliga.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Козловського.

"Жовто-чорні" виграли міжнародні змагання серед категорій U-12 та U-13. Спочатку у груповій стадії чемпіонату "рухівці" були сильнішими за польські "Заглембе", "Шльонск", "Віслу", а також чеські "Спарту" та "Банік".

"Друзі, маємо класний привід, аби порадіти за нашу Академію! Пишаюся нашими вихованцями! "Рухівці" тріумфували в міжнародному чемпіонаті Interliga! "Жовто-чорні" виграли престижні міжнародні змагання серед категорій U-12 та U-13", - зазначив Григорій Козловський.

Фінал чотирьох пройшов у чеській Остраві цими вихідними, де зустрілися найсильніші команди чемпіонату Interliga – "Рух", "Гонвед" (Угорщина), "Ґурнік" (Польща) та "Аустрія" (Австрія).

"Рухівці" з категорії U-13 з рахунком виграли в однолітків з "Гонведа" та "Аустрії" з рахунком 2:1, але прикро поступились "Ґурніку" з аналогічним рахунком. Тоді як "жовто-чорні" з категорії U-12 з рахунком 4:2 перемогли «Гонведа» та з рахунком 2:0 – "Ґурнік", водночас «Аустрії» львів’яни поступились з рахунком 0:1.

За підсумком шести матчів вихованці "Руху" здобули 4 перемоги (різниця м’ячів 11-7). Набравши 12 очок у спільному заліку, «жовто-чорні» стали тріумфаторами міжнародних змагань й виграли чемпіонат Interliga.

"Вкотре молодь "Руху" здобула чудовий результат у Європі та продемонструвала якісну роботу нашої Академії! Пишаємося нашими юнаками, які демонструючи цікаву та яскраву гру здобувають важливі перемоги для українського футболу. Успіху вам, хлопці, адже ще більші звитяги у вас попереду", - додав Григорій Козловський.

Перемога у чемпіонаті Interliga не перша відзнака молоді "Руху". Днями одразу два гравці українського ФК "Рух" стали номінантами на Golden Boy 2024. Півзахисник "Руху" Євгеній Пастух приєднався у цьому списку до Богдана Слюбика. Футболісти стали єдиними українцями серед 100 номінантів на престижну нагороду.

Крім того львівський ФК "Рух" з показником 52,4% посів перше місце у рейтингу серед наймолодших команд з понад 60 ліг світу. CIES Football Observatory розрахував кількість хвилин, які провели на полі гравці віком до 21-го року в 61-ій лізі світу, зокрема у топ-31 лізі Європи.

Також вихованці Григорія Козловського ФК "Рух" стали бронзовими призерами УЄФА Grassroots Awards, як найкращий професійний клуб 2023/24. "Жовто-чорну" команду було відзначено за роботу та внесок у розвиток європейського футболу.

"Без сильної масової гри елітний рівень футболу не міг би існувати. Сьогоднішня перемога, та всі ці відзнаки - це важливе визнання та тріумф львівської молоді на європейському рівні. Це значне досягнення для юних футболістів "Руху", яке свідчить про їхню високу майстерність та перспективність", - підсумував Козловський.