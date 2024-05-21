Козловский: "Руховцы" U-12 и U-13 завоевали в чемпионате Interliga

Воспитанники ФК "Рух", основателем которого является Григорий Козловский, в категориях U-12 и U-13 выиграли финал четырех. "Руховцы" торжествовали в международном чемпионате Interliga.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Козловского.

"Желто-черные" выиграли международные соревнования среди категорий U-12 и U-13. Сначала в групповой стадии чемпионата "руховцы" были сильнее польских "Заглембе", "Шленск", "Вислу", а также чешских "Спарту" и "Баник".

"Друзья, есть классный повод, чтобы порадоваться за нашу Академию! Горжусь нашими воспитанниками! "Руховцы" торжествовали в международном чемпионате Interliga! "Желто-черные" выиграли престижные международные соревнования среди категорий U-12 и U-13", - отметил Григорий Козловский.

Финал четырех прошел в чешском Остраве в эти выходные, где встретились сильнейшие команды чемпионата Interliga - "Рух", "Гонвед" (Венгрия), "Гурник" (Польша) и "Аустрия" (Австрия).

"Руховцы" из категории U-13 со счетом выиграли у сверстников из "Гонведа" и "Аустрии" со счетом 2:1, но досадно уступили "Гурнику" с аналогичным счетом. В то время как "желто-черные" из категории U-12 со счетом 4:2 победили "Гонведа" и со счетом 2:0 - "Гурник", в то же время "Аустрии" львовяне уступили со счетом 0:1.

По итогам шести матчей воспитанники "Руха" одержали 4 победы (разница мячей 11-7). Набрав 12 очков в общем зачете, "желто-черные" стали триумфаторами международных соревнований и выиграли чемпионат Interliga.

"В очередной раз молодежь "Руха" получила отличный результат в Европе и продемонстрировала качественную работу нашей Академии! Гордимся нашими юношами, которые демонстрируя интересную и яркую игру одерживают важные победы для украинского футбола. Удачи вам, ребята, ведь еще большие победы у вас впереди", - добавил Григорий Козловский.

Победа в чемпионате Interliga не первое отличие молодежи "Руха". На днях сразу два игрока украинского ФК "Рух" стали номинантами на Golden Boy 2024. Полузащитник "Руха" Евгений Пастух присоединился в этом списке к Богдану Слюбику. Футболисты стали единственными украинскими среди 100 номинантов на престижную награду.

Кроме того, львовский ФК "Рух" с показателем 52,4% занял первое место в рейтинге среди самых молодых команд из более 60 лиг мира. CIES Football Observatory рассчитал количество минут, которые провели на поле игроки до 21-го года в 61-й лиге мира, в частности в топ-31 лиге Европы.

Также воспитанники Григория Козловского ФК "Рух" стали бронзовыми призерами УЕФА Grassroots Awards как лучший профессиональный клуб 2023/24. "Желто-черная" команда была отмечена за работу и вклад в развитие европейского футбола.

"Без сильной массовой игры элитный уровень футбола не мог бы существовать. Сегодняшняя победа, и все эти знаки отличия - это важное признание и триумф львовской молодежи на европейском уровне. Это значительное достижение для юных футболистов "Руха", свидетельствующее об их высоком мастерстве и перспективности ", - подытожил Козловский.