UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Козловський разом з ФК "Рух" передали чергову допомогу ЗСУ на 2 млн гривень

Фото: Григорій Козловський - бізнесмен, засновник ФК "Рух" (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Артем Горовенко

Засновник ФК "Рух" Григорій Козловський та Emily Resort перерахували ще 2 млн гривень Збройним силам України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Козловського.

"Ми, як і анонсували, вже вдруге перераховуємо весь дохід від святкування Нового року в нашому комплексі у розмірі 2 000 000 грн для ЗСУ - загалом це 4 000 000 грн. Ми дякуємо нашим Героям, за те, що 2024 Україна зустріла вільною та незалежною! І нехай цей рік стане роком перемоги", - йдеться у повідомленні закладу.

 

Нагадаємо, в листопаді ФК "Рух" за підтримки Козловського організував благодійний матч зірок "Віримо в ЗСУ", завдяки якому було зібрано кошти та придбано термобілизну для українських воїнів. Ії отримали військові 5 окремого штурмового полку ЗСУ, 24 окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила, 125 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ та військові в Бахмуті.

Також на початку минулого року Григорій Козловський провів у Emily Sport Arena перший благодійний турнір із трьох видів спорту за участю зірок шоу-бізнесу, кіберспорту, гумористів та блогерів. На ньому збирали кошти на крила для 47-ої окремої механізованої бригади ЗСУ, безпілотники "Лелека-1000", Matrice 300 RTK, ударні дрони R-18 (або "Punisher"), генератори, Ecoflow. Вдалося зібрати майже 550 тисяч гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниГригорій Козловський