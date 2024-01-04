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Козловський разом з ФК "Рух" передали чергову допомогу ЗСУ на 2 млн гривень

Четвер 04 січня 2024 12:56
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Козловський разом з ФК "Рух" передали чергову допомогу ЗСУ на 2 млн гривень Фото: Григорій Козловський - бізнесмен, засновник ФК "Рух" (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Артем Горовенко

Засновник ФК "Рух" Григорій Козловський та Emily Resort перерахували ще 2 млн гривень Збройним силам України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Козловського.

"Ми, як і анонсували, вже вдруге перераховуємо весь дохід від святкування Нового року в нашому комплексі у розмірі 2 000 000 грн для ЗСУ - загалом це 4 000 000 грн. Ми дякуємо нашим Героям, за те, що 2024 Україна зустріла вільною та незалежною! І нехай цей рік стане роком перемоги", - йдеться у повідомленні закладу.

Нагадаємо, в листопаді ФК "Рух" за підтримки Козловського організував благодійний матч зірок "Віримо в ЗСУ", завдяки якому було зібрано кошти та придбано термобілизну для українських воїнів. Ії отримали військові 5 окремого штурмового полку ЗСУ, 24 окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила, 125 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ та військові в Бахмуті.

Також на початку минулого року Григорій Козловський провів у Emily Sport Arena перший благодійний турнір із трьох видів спорту за участю зірок шоу-бізнесу, кіберспорту, гумористів та блогерів. На ньому збирали кошти на крила для 47-ої окремої механізованої бригади ЗСУ, безпілотники "Лелека-1000", Matrice 300 RTK, ударні дрони R-18 (або "Punisher"), генератори, Ecoflow. Вдалося зібрати майже 550 тисяч гривень.

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Збройні сили України Григорій Козловський
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