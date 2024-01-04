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Козловский вместе с ФК "Рух" передали очередную помощь ВСУ на 2 млн гривен

Четверг 04 января 2024 12:56
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Козловский вместе с ФК "Рух" передали очередную помощь ВСУ на 2 млн гривен Фото: Григорий Козловский - бизнесмен, основатель ФК "Рух" (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Артем Горовенко

Учредитель ФК "Рух" Григорий Козловский и Emily Resort перечислили еще 2 млн. гривен Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Козловского.

"Мы, как и анонсировали, уже во второй раз перечисляем весь доход от празднования Нового года в нашем комплексе в размере 2 000 000 грн для ВСУ - в общем это 4 000 000 грн. Мы благодарим наших Героев за то, что 2024 Украина встретила свободной и независимой ! И пусть этот год станет годом победы", - говорится в сообщении заведения.

Напомним, в ноябре ФК "Рух" при поддержке Козловского организовал благотворительный матч звезд "Віримо в ЗС", благодаря которому были собраны средства и приобретена термобелье для украинских воинов. Ее получили военные 5 отдельного штурмового полка ВСУ, 24 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Даниила, 125 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ и военные в Бахмуте.

Также в начале прошлого года Григорий Козловский провел в Emily Sport Arena первый благотворительный турнир по трем видам спорта с участием звезд шоу-бизнеса, киберспорта, юмористов и блоггеров. На нем собирали средства на крылья для 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, беспилотники "Лелека-1000", Matrice 300 RTK, ударные дроны R-18 (или "Punisher"), генераторы, Ecoflow. Удалось собрать около 550 тысяч гривен.

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Вооруженные силы Украины Григорий Козловский
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