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Козловський: у Львові пройшов відбір на міжнародні старти "Ігор Нескорених"

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Вівторок 09 травня 2023 14:56
Козловський: у Львові пройшов відбір на міжнародні старти "Ігор Нескорених" Фото: засновник футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський
Автор: Олександр Мороз

У Львові пройшов відбір на міжнародні старти "Ігор Нескорених", які цьогоріч відбудуться в Дюссельдорфі (Німеччина). У всеукраїнських змаганнях узяли участь 223 спортсмени у 9-ти видах спорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника футбольного клубу "Рух" Григорія Козловського.

"Наша команда має великий досвід в організації таких подій. Ми зі свого боку зробили так, щоби цей захід максимально комфортно та професійно відбувся в нас на території - з точки зору прийняття спортсменів, проведення спортивної частини, перебування тут і логістики. Вважаю, що все вийшло на високому рівні", - заявив Денис Ринський, івент-директор відпочинкового комплексу Emily Resort.

Козловський: у Львові пройшов відбір на міжнародні старти &quot;Ігор Нескорених&quot;Козловський: у Львові пройшов відбір на міжнародні старти &quot;Ігор Нескорених&quot;

За його словами, засновник ФК "Рух" Григорій Козловський завжди ставиться з максимальною ініціативою та підтримкою до таких подій.

Нагадаємо, Invictus Games - міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів, які отримали травми під час виконання службових обов’язків.

У Львові спортсмени змагалися у стрільбі з лука, легкій атлетиці, велосипедному спорті, паверліфтингу, веслуванні у приміщенні, волейболі сидячи, плаванні, настільному тенісі та баскетболі на візках.

За підсумками змагань оберуть 24-ох спортсменів, які представлять Україну в Дюссельдорфі у вересні. Їхні імена оголосять у червні.

Змагання з настільного тенісу, баскетболу на візках і волейболу відбулися в спорткомплексі Emily Resort. Тут також забезпечили проживання, харчування спортсменів та івент-холом для проведення офіційних заходів змагання.

Раніше повідомлялось, що ФК "Рух" та Григорій Козловський передали чергову партію допомоги українським артилеристам.

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Григорій Козловський
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