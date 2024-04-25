Козловський: команда "Рух" U-10 перемогла на турнірі Number One Cup

У фіналі "Рух" U-10 переміг "Порту" з рахунком 2:1. Це фантастичний тріумф львівської молоді на європейському рівні.

"Рух" U-11 у фіналі мінімально поступився португальському "Спортінгу" та посів 2-ге місце на турнірі Number One Cup.

Вихованці академії "Руху" отримали індивідуальні відзнаки. Назар Мершалов був визнаний найкращим футболістом турніру у категорії U-10. Найкращим гравцем у категорії U-11 став Олег Зозуля.

"Клуб пишається кожним із вас! Ви - майбутнє "Руху" і дуже приємно, що ви змалечку спраглі до перемог та прославляєте "жовто-чорних" у Європі. Це лише початок вашого великого шляху у футболі і головні ваші звитяги ще попереду! Успіхів вам та вашим тренерам", - сказав Григорій Козловський.

Варто відзначити, що це не перша перемога "рухівців" у Number One Cup. Минулого року команда ФК "Рух" U-13 продемонструвала високий рівень гри та перемогла у міжнародному турнірі Number One Cup 2023.

Нагадаємо, академія, створена за підтримки Григорія Козловського, має спортивний комплекс на околиці Львова неподалік Винниківського озера. Він включає вісім тренувальних полів: три поля зі штучним покриттям, п'ять – з гібридним, а також спортзал.