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Козловський: команда "Рух" U-10 перемогла на турнірі Number One Cup

Фото: Григорій Козловський - бізнесмен, засновник ФК "Рух" (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Артем Горовенко

Вихованці ФК "Рух" U-10 та U-11 взяли участь у міжнародному турнірі Number One Cup, що пройшов у польському Гданську. "Жовто-чорн" здолали англійські "Евертон", "Барнслі" та "Мідлсбро", низку польських команд та розійшлися миром з португальською "Бенфікою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт засновника клубу Григорія Козловського.

У фіналі "Рух" U-10 переміг "Порту" з рахунком 2:1. Це фантастичний тріумф львівської молоді на європейському рівні.

"Рух" U-11 у фіналі мінімально поступився португальському "Спортінгу" та посів 2-ге місце на турнірі Number One Cup.

Вихованці академії "Руху" отримали індивідуальні відзнаки. Назар Мершалов був визнаний найкращим футболістом турніру у категорії U-10. Найкращим гравцем у категорії U-11 став Олег Зозуля. 

"Клуб пишається кожним із вас! Ви - майбутнє "Руху" і дуже приємно, що ви змалечку спраглі до перемог та прославляєте "жовто-чорних" у Європі. Це лише початок вашого великого шляху у футболі і головні ваші звитяги ще попереду! Успіхів вам та вашим тренерам", - сказав  Григорій Козловський.

Варто відзначити, що це не перша перемога "рухівців" у Number One Cup. Минулого року команда ФК "Рух" U-13 продемонструвала високий рівень гри та перемогла у міжнародному турнірі Number One Cup 2023.

Нагадаємо, академія, створена за підтримки Григорія Козловського, має спортивний комплекс на околиці Львова неподалік Винниківського озера. Він включає вісім тренувальних полів: три поля зі штучним покриттям, п'ять – з гібридним, а також спортзал.

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Григорій КозловськийФутбол