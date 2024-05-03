Козловський: ФК "Рух" отримав відзнаку УЄФА за внесок у розвиток футболу

Премія UEFA Grassroots Awards щорічно присуджується УЄФА футбольним клубам та проектам, які зробили видатний внесок у розвиток масового футболу в Європі.

З моменту запуску в 2010 році було вручено 142 нагороди UEFA Grassroots Awards переможцям з 42 асоціацій-членів УЄФА.

Кандидатів висувають європейські національні футбольні асоціації, а переможців обирає Комітет розвитку та технічної допомоги УЄФА згідно з рекомендаціями Комітету масових учасників УЄФА.

Цього року премія UEFA Grassroots Awards вручається у партнерстві з EA SPORTS FC у рамках ширшого партнерства між програмою UEFA Grassroots та EA SPORTS FC FUTURES.

"Інвестування у розвиток дітей є ключовою роллю футбольного клубу та Академії "Рух. Ми розвиваємо майбутніх гравців, уболівальників, арбітрів і тренерів", - зазначив Григорій Козловський.

Європейську популярність львівська футбольна академія "Рух" здобула після успішного виступу молодих футболісті в Юнацькій лізі УЄФА 2022/23, де "жовто-чорні" продемонстрували сильну гру, здолавши потужних суперників.

ФК "Рух" дійшов до 1/8 фіналу, подолавши два кваліфікаційні раунди. У першому раунді "Рух" отримав перемогу над польським "Заглембе", у другому раунді - тріумфальну перемогу над турецьким "Галатасараєм", а от в плей-офф - мінімально програв італійському "Інтеру" в 1/8 фіналу.

Ще один талант "рухівці" відзначили у Міжнародному центрі спортивних досліджень (CIES) - "жовто-чорні" очолили рейтинг наймолодших команд з понад 60 ліг світу. CIES Football Observatory розрахував кількість хвилин, які провели на полі гравці віком до 21-го року в 61-ій лізі світу, зокрема у топ-31 лізі Європи.

Львівський ФК "Рух" з показником 52,4% посів перше місце рейтингу. Друге місце посіла словацька "Жиліна" - 44,5, а третім став австрійський "Ред Булл" із Зальцбурга - 42,7.

"Без сильної масової гри елітний рівень футболу не міг би існувати. Премія UEFA Grassroots Awards - це важливе визнання та тріумф львівської молоді на європейському рівні. Це значне досягнення для юних футболісті "Руху", яке свідчить про їхню високу майстерність та перспективність", - додав Козловський.

Він також привітав юних футболістів з такими результатами та побажав нових перемог у майбутньому. "Клуб пишається кожним із вас! Ви - майбутнє "Руху" і дуже приємно, що ви змалечку прославляєте "жовто-чорних" у Європі",- наголосив Григорій Козловський