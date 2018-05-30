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Козлова вылетела с Ролан Гаррос в следующем раунде после победы над Остапенко

НовостиСпорт    30.05.2018 - 15:14
Фото: Катерина Козлова (twitter.com/WTA)
Фото: Катерина Козлова (twitter.com/WTA)

Украинская теннисистка во втором кругу уступила чешке Синяковой

Украинская теннисистка Катерина Козлова закончила выступления на Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос). Об этом сообщается в Twitter Женской теннисной ассоциации (WTA).

Украинка в тяжелом матче второго раунда уступила чешке Екатерине Синяковой. Поединок вышел крайне напряженным и завершился со счетом - 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут. 

В третьем раунде Синякова встретится с соотечественницей Барборой Стрыцовой.

Отметим, Козлова в первом круге создала сенсацию, выбив действующую чемпионку турнира Елену Остапенко из Латвии (7:5, 6:3).

Напомним, ранее в третий круг Ролан Гаррос вышла первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Украинский теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи Свитолина может стать первой ракеткой мира по итогам Ролан Гаррос
Теги публикации: Теннис, соревнования  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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