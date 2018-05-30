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Козлова вилетіла з Ролан Гаррос у наступному раунді після перемоги над Остапенко

НовиниСпорт    30.05.2018 - 15:14
Фото: Катерина Козлова (twitter.com/WTA)
Фото: Катерина Козлова (twitter.com/WTA)

Українська тенісистка у другому колі поступилася чешці Синяковій

Українська тенісистка Катерина Козлова закінчила виступи на Відкритому чемпіонаті Франції (Ролан Гаррос). Про це повідомляється в Twitter Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Українка у важкому матчі другого раунду поступилася чешці Катерині Синяковій. Поєдинок вийшов дуже напруженим і завершився з рахунком - 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. Тенісистки провели на корті 2 години 18 хвилин.

У третьому раунді Синякова зустрінеться з співвітчизницею Барборою Стрицьовою.

Зазначимо, Козлова в першому колі створила сенсацію, вибивши діючу чемпіонку турніру Олену Остапенко з Латвії (7:5, 6:3).

Нагадаємо, раніше в третє коло Ролан Гаррос вийшла перша ракетка України Еліна Світоліна.

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Теги публікації: Теннис, соревнования  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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