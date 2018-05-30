Козлова вилетіла з Ролан Гаррос у наступному раунді після перемоги над Остапенко

Українська тенісистка у другому колі поступилася чешці Синяковій
Українська тенісистка Катерина Козлова закінчила виступи на Відкритому чемпіонаті Франції (Ролан Гаррос). Про це повідомляється в Twitter Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Українка у важкому матчі другого раунду поступилася чешці Катерині Синяковій. Поєдинок вийшов дуже напруженим і завершився з рахунком - 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. Тенісистки провели на корті 2 години 18 хвилин.
У третьому раунді Синякова зустрінеться з співвітчизницею Барборою Стрицьовою.
Зазначимо, Козлова в першому колі створила сенсацію, вибивши діючу чемпіонку турніру Олену Остапенко з Латвії (7:5, 6:3).
What an upset!— WTA (@WTA) May 28, 2018
Kateryna Kozlova stunned defending @rolandgarros champion Ostapenko on a dramatic first day!
Watch more video and live matches at https://t.co/3ChJr6o61R! pic.twitter.com/izCCdZUv9b
Нагадаємо, раніше в третє коло Ролан Гаррос вийшла перша ракетка України Еліна Світоліна.