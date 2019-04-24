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Козлова прошла россиянку в стартовой встрече турнира в Стамбуле

Новости » Спорт    24.04.2019 - 13:19
Козлова прошла россиянку в стартовой встрече турнира в Стамбуле
Фото: Катерина Козлова (wtatennis.com)

Потапова досрочно завершила борьбу в поединке

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле (Турция). Об этом сообщается на сайте соревнований.

Cоперница украинки Анастасия Потапова из России снялась по ходу матча при счете 3:6, 0:1 в пользу Катерины. Теннисистки провели на корте 51 минуту.

Ранее сегодня свой матч первого круга на корте Стамбула провела еще одна украинка - Даяна Ястремский. В двух сетах она уступила представительнице Франции Кристине Младенович - 3:6, 4:6.

Именно с ней поспорит Козлова за выход в четвертьфинал соревнований. Турнир завершится 28 апреля.

Напомним, Катерина Козлова пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.

Две ведущие теннисистки мира снялись с турнира в Штутгарте Козлова улучшила свое положение в рейтинге WTA на две позиции
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