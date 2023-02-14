На кожному доларі кров українців. Шмигаль назвав ріст доходу "Росатома" і закликав до санкцій

"Минулого року експорт товарів РФ збільшився майже на 10%. Дохід "Росатому" зріс на 17%. На кожному доларі, який іде до російського бюджету, кров українців. І це треба пам’ятати всім, хто торгує з Росією", - заявив Шмигаль.

Він закликав до того, що головні джерела фінансування війни мають бути перекриті. За його словами, насамперед це стосується російської нафти й атомної енергетики.

"Для нас важливо, аби санкційний тиск на агресора посилювався. РФ мусить платити високу ціну за свої воєнні злочини... На жаль, ворог продовжує на цьому заробляти", - наголосив прем'єр.

Шмигаль також подякував партнерам за безпрецедентні санкції щодо держави-терориста та все ж наполіг на включенні до десятого санкційного пакету ЄС - російської атомної галузі.

"Своєю чергою, Україна вже запровадила санкції щодо понад 4,5 тисячі фізичних та юридичних осіб, які загрожують нашій національній безпеці. Серед них 200 функціонерів атомної галузі РФ", - підкреслив Шмигаль.