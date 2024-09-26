У кожній області України має бути хоча б один військовий ліцей, - Шмигаль

В Україні планують відкривати нові військові ліцеї. Такі навчальні заклади мають бути у кожній області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram.

"Держава прагне створити розгалужену мережу військових ліцеїв. У кожній області має бути щонайменше один такий заклад", - зазначив глава українського уряду. За його словами, уряд ініціював заснування військового ліцею у Миколаївській області. Зокрема, Міністерству оборони доручили розглянути можливість заснування військового ліцею на базі Горохівської філії Надбузького професійного аграрного ліцею. Шмигаль наголосив, що у регіоні для роботи такого закладу є кадри та запит з боку хлопців та дівчат на якісну патріотичну освіту. Тому уряд працюватиме у цьому напрямку.