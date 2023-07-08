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Кожне прізвище - історія відваги. Зеленський присвоїв звання Героя України 49 військовим

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Субота 08 липня 2023 12:03
Кожне прізвище - історія відваги. Зеленський присвоїв звання Героя України 49 військовим Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Героя України 49 військовослужбовцям Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази президента.

Звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

  • Чобану Миколі Івановичу - молодшому лейтенанту;
  • Хижняку Олексію Леонідовичу - капітану (посмертно);
  • Харченку Сергію Миколайовичу - старшому лейтенанту;
  • Сороці Андрію Віталійовичу - старшому лейтенанту (посмертно);
  • Сімоновій Ользі Сергіївні - старшому сержанту (посмертно);
  • Сові-Лісовцю Володимиру Олександровичу - сержанту (посмертно);
  • Самофалу Денису Вікторовичу - лейтенанту (посмертно);
  • Мурашку Данилу Геннадійовичу - майору (посмертно);
  • Сафонову Даніїлу Юрійовичу - лейтенанту поліції (посмертно);
  • Махачеку Олександру Ярославовичу - полковнику (посмертно);
  • Примаченку Володимиру Васильовичу - старшому сержанту (посмертно);
  • Олійнику Ярославу Олеговичу - солдату (посмертно);
  • Лєщєнкову Івану Геннадійовичу - капітану (посмертно);
  • Ковальчуку Юрію Олександровичу - солдату (посмертно);
  • Дудченку Володимиру Володимировичу - головному сержанту (посмертно);
  • Канюку Юрію Ігоровичу - старшому лейтенанту (посмертно);
  • Дереху Віталію Мирославовичу - молодшому сержанту (посмертно);
  • Благовісному Вадиму Андрійовичу - підполковнику (посмертно);
  • Барчуку Володимиру Васильовичу - капітану (посмертно);
  • Щоголеву Івану Євгеновичу - молодшому сержанту (посмертно);
  • Скворцову Владиславу Юрійовичу - старшому лейтенанту (посмертно);
  • Реуцькому Михайлу Івановичу - сержанту (посмертно);
  • Макаревичу Миколі Миколайовичу - лейтенанту (посмертно);
  • Лисенкову Вадиму Миколайовичу - молодшому сержанту (посмертно);
  • Лабунському Денису Богдановичу - сержанту (посмертно);
  • Калагурському Богдану Петровичу - капітану (посмертно);
  • Довгуну Тарасу Сергійовичу - солдату (посмертно);
  • Горбаню Владиславу Вячеславовичу - капітану (посмертно);
  • Янишину Миколі Олександровичу - головному сержанту (посмертно);
  • Чабаненку Михайлу Анатолійовичу - старшому сержанту (посмертно);
  • Храпку Євгену Вікторовичу - сержанту (посмертно);
  • Сучкову Сергію Веніаміновичу - старшому лейтенанту (посмертно);
  • Стельмаху Володимиру Володимировичу - старшому лейтенанту (посмертно);
  • Романченку Дмитру Юрійовичу - капітану (посмертно);
  • Романову Олександру Олеговичу - молодшому сержанту (посмертно);
  • Миршавому Олексію Вікторовичу - молодшому сержанту (посмертно);
  • Марачку Кирилу Сергійовичу - головному сержанту (посмертно);
  • Лисенку Євгену Вадимовичу - майору (посмертно);
  • Леунову Олександру Володимировичу - старшому сержанту (посмертно);
  • Королю Сергію Володимировичу - капітану (посмертно);
  • Колесніченку Ігорю Андрійовичу - сержанту (посмертно);
  • Климчуку Валентину Васильовичу - старшому солдату (посмертно);
  • Камардіну Едуарду Руслановичу - капітану (посмертно);
  • Вербицькому Сергію Сергійовичу - майору;
  • Бутусіну Роману Олеговичу - солдату (посмертно);
  • Бутусіну Леоніду Олеговичу - солдату (посмертно);
  • Божку Сергію Віталійовичу - старшому солдату (посмертно);
  • Блищику Вадиму Адамовичу - молодшому лейтенанту (посмертно);
  • Алексапольському Святославу Миколайовичу - молодшому сержанту (посмертно).

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