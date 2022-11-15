Кожна бомба, що падає на Україну, зачіпає Молдову та її народ, - Попеску
На тлі сьогоднішнього ракетного удару Росії по Україні світло пропадає і в Молдові. Влада сусудньої держави обурена черговим терором РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter віце-прем'єр-міністра та міністра закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску.
"Кожна бомба, яка падає на Україну, також зачіпає Молдову та її народ", - написав міністр.
За його словами, частини Молдови відчувають збої в електропостачанні через те, що російські ракети влучили в українські міста та життєво важливу інфраструктуру.
"Ми закликаємо Росію негайно припинити руйнування", - додав Попеску.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що внаслідок масованої ракетної атаки 15 листопада низка великих українських міст залишилася без світла.
Також раніше ми писали, що у деяких населених пунктах Молдови теж зникла електроенергія. Молдова перестала отримувати електроенергію з Румунії.
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