Кожен шостий співробітник "Метінвесту" воює у лавах сил оборони України, - Риженков

8 тисяч співробітників групи "Метінвест" наразі захищає України у лавах сил оборони. На сьогодні це фактично кожен шостий співробітник компанії.

"На жаль, понад 1,5 тисячі наших співробітників або членів їхніх родин загинули чи були поранені на цій війні. Це включно з втратами як серед військових - мобілізованих співробітників, так і серед цивільних. Понад 8 тисяч наших співробітників зараз воюють у лавах сил оборони України. З них, на жаль, ми втратили понад 200 людей, а більше ніж 500 дістали поранення", - заявив Риженков.

За його словами, головні виклики сьогодні - це зберегти команду, максимально допомогти мобілізованим співробітникам та родинам, що евакуюються з міст запеклих боїв, та зберегти роботу підприємств, а найважче рішення за останній рік - зупинка Авдіівського коксохіму.

"Сьогодні для нас головний виклик - як зберегти команду, її найкращих представників, найбільш вмотивованих і талановитих. І як зберегти ті підприємства, які зараз є. Ми знаємо, що кожного дня проходять обстріли, й прилітає по наших підприємствах. Особливо дістається Авдіївці, Нью-Йорку та Новгородську, і тут є великий виклик для наших людей. Навіть сьогодні під обстрілами люди щодня виходять на роботу, вони працюють, навіть коли лунає тривога", - зазначив він.

Наразі "Метінвест" виплачує так звані бойові доплати на підприємствах, що працюють поблизу лінії фронту, й намагається максимально забезпечити робочими місцями тих, хто хоче виїжджає з міст бойових дій.

"Майже 5 тисяч наших працівників із цих міст подали заявки, що вони хочуть працювати далі в компанії, але тільки 1,5 тисячі працевлаштувалося вже зараз. Інші проходять курси, які або змінюють їхню професію, або підвищують кваліфікацію для нових робочих місць. Вже далі інтеграція йде досить швидко. Адже всі ці люди, металурги й гірники, працювали разом, і вони знають обладнання та агрегати, тому досить швидко адаптуються на робочому місці", - підкреслив Риженков.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни "Метінвест" спрямував на допомогу державі та її громадянам 3,7 млрд грн, з яких більш як 2 млрд грн - на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий Фронт".

Також за перший квартал 2023 року "Метінвест", з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, перерахував понад 2,5 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.