Каждый шестой сотрудник "Метинвеста" воюет в рядах сил обороны Украины, - Рыженков

8 тысяч сотрудников группы "Метинвест" защищает Украины в рядах сил обороны. На сегодняшний день это фактически каждый шестой сотрудник компании.

"К сожалению, более 1,5 тысяч наших сотрудников или членов их семей погибли или были ранены на этой войне. Это включая потери как среди военных - мобилизованных сотрудников, так и среди гражданских. Более 8 тысяч наших сотрудников сейчас воюют в рядах сил обороны". Украины. Из них, к сожалению, мы потеряли более 200 человек, а более 500 получили ранения", - заявил Рыженков.

По его словам, главные вызовы сегодня - это сохранить команду, максимально помочь мобилизованным сотрудникам и семьям, эвакуируемым из городов ожесточенных боев, и сохранить работу предприятий, а самое тяжелое решение за последний год - остановка Авдиевского коксохима.

"Сегодня для нас главный вызов - как сохранить команду, ее лучших представителей, наиболее мотивированных и талантливых. И как сохранить те предприятия, которые сейчас есть. Мы знаем, что каждый день проходят обстрелы, и прилетает по нашим предприятиям. Особенно достается Авдеевке, Нью-Йорке и Новгородске, и здесь есть большой вызов для наших людей. Даже сегодня под обстрелами люди ежедневно выходят на работу, они работают, даже когда раздается тревога", - отметил он.

"Метинвест" выплачивает так называемые боевые доплаты на предприятиях, работающих вблизи линии фронта, и пытается максимально обеспечить рабочими местами тех, кто хочет выезжать из городов боевых действий.

Почти 5 тысяч наших работников из этих городов подали заявки, что они хотят работать дальше в компании, но только 1,5 тысячи трудоустроилось уже сейчас. Другие проходят курсы, которые либо меняют их профессию, либо повышают квалификацию для новых рабочих мест. интеграция идет достаточно быстро, ведь все эти люди, металлурги и горняки работали вместе, и они знают оборудование и агрегаты, поэтому достаточно быстро адаптируются на рабочем месте", - подчеркнул Рыженков.

Напомним, с начала полномасштабной войны "Метинвест" направил на помощь государству и его гражданам 3,7 млрд грн, из которых более 2 млрд грн - на нужды армии в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной Фронт".

Также за первый квартал 2023 года "Метинвест", с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, перечислил более 2,5 млрд. грн. налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.