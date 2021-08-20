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Козак заявил о готовности России к встрече в нормандском формате в любое время

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Москва, Пятница 20 августа 2021 18:30
Козак заявил о готовности России к встрече в нормандском формате в любое время Фото: замглавы администрации президента России Дмитрий Козак (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что предложил на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель начать встречу советников по Украине прямо на этой неделе. Немецкая сторона предложила провести ее в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Россия готова ко встрече в нормандском формате, были бы предпосылки", - сказал Козак.

Он добавил, что считает предложения украинской стороны о встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным "имитацией политической активности".

Козак также заявил, что никаких проектов договоренностей по встрече Путина и Зеленского нет.

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