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Козак заявив про готовність Росії до зустрічі в нормандському форматі в будь-який час

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Москва, П'ятниця 20 серпня 2021 18:30
Козак заявив про готовність Росії до зустрічі в нормандському форматі в будь-який час Фото: заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що запропонував на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель почати зустріч радників по Україні прямо на цьому тижні. Німецька сторона запропонувала провести її у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Росія готова до зустрічі в нормандському форматі, були б передумови", - сказав Козак.

Він додав, що вважає пропозиції української сторони про зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним "імітацією політичної активності".

Козак також заявив, що ніяких проєктів домовленостей щодо зустрічі Путіна і Зеленського немає.

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