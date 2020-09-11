Козак прибыл в Берлин, встреча в нормандском формате началась

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл на встречу политических советников "нормандской четверки" в Берлин. Переговоры уже начались.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на посольство России в Германии.

Сообщается, что переговоры проходят в ведомстве федерального канцлера Германии в Берлине.

Отметим, последняя встреча советников прошла 3 июля в Берлине. По ее итогам российская сторона заявляла, что пока рано прогнозировать дату следующего саммита лидеров Украины, России, Германии и Франции, поскольку договоренности парижского саммита не выполнены в полном объеме.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская делегация прибыла в Берлин, в ее состав вошли глава Офиса президента Андрей Ермак и вице-премьер Алексей Резников. По прибытию в столицу Германии Ермак заявил, что пришло время провести саммит лидеров стран нормандского формата.

Сегодняшняя встреча будет посвящена вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Ожидается, что стороны также обсудят последнее обострение на востоке Украины, в том числе срыв договоренностей Трехсторонней контактной группы о проведении совместной инспекции в районе Шумов Донецкой области.