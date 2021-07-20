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Козак о паспортах РФ на Донбассе: это не признаки включения в состав России

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Москва, Вторник 20 июля 2021 17:03
Козак о паспортах РФ на Донбассе: это не признаки включения в состав России Фото: замглавы администрации президента России Дмитрий Козак (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Раздача российских паспортов на оккупированном Донбассе не может рассматриваться как планы Российской Федерации "присоединить" эти территории. В Кремле в очередной раз называют это якобы гуманитарной мерой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака изданию Politique Internationale, которое опубликовано на сайте посольства России во Франции.

По его словам, порядка 470 тыс. жителей оккупированного Донбасса получили российский паспорт.

"Решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были поражены в своих гражданских правах. Решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения "ДНР" и "ЛНР" в состав России", - отметил Козак.

Он также уточнил, что как только "ситуация на Донбассе будет урегулирована, исчезнет необходимость и в этом решении".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Россия организует онлайн-голосование на выборах в Госдуму для жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами.

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Российская Федерация Донбасс паспорт
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