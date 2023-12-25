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Несподівано потеплішає до +14: прогноз погоди в Україні на завтра

Укрїна , Понеділок 25 грудня 2023 13:54
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Несподівано потеплішає до +14: прогноз погоди в Україні на завтра Фото: +14 з дощами - прогноз погоди в Україні 26 грудня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра погода в Україні буде хмарною, місцями з проясненнями. Синоптики прогнозують помірний дощ на деяких територіях північної частини країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"Вночі у східних та більшості центральних областей невеликий, вдень у північній та північно-східній частинах помірний дощ, на решті території без істотних опадів", - інформують в повідомленні.

Завтра очікується західний, південно-західний вітер до 7-12 м/с, з поривами до 15-20 м/с.

"Температура вночі +1+6, вдень +6+11, на Прикарпатті та півдні країни до +14, у східних та північно-східних областях +3+8 тепла", - підсумували в "Укргідрометцентрі".

Несподівано потеплішає до +14: прогноз погоди в Україні на завтраФото: погода на території Україні 26 грудня (facebook.com/UkrHMC)

Рекордно тепла погода в Європі

Зауважимо, що на зміну холодним фронтам в Україну в середині грудня прийшов теплий циклон. Внаслідок цього після довготривалих морозів, що розпочались ще наприкінці листопада, українців майже щодня чекала тепла, подекуди сонячна погода з невеликими опадами.

Як зауважують кліматичні експерти ООН, останні вісім років є найтеплішими в історії спостережень за кліматом.

Водночас за останні 30 років температура в Європі зростала вдвічі швидше порівняно з глобальним показником.

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