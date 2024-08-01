Якою буде погода в серпні: прогноз Укргідрометцентру на останній місяць літа

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-77 мм, в Карпатах 94-116 мм, що в межах норми.

Кліматична характеристика серпня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря в серпні становить 18-24,8 градусів, у гірських районах 16-19 градусів (на високогір′ї Карпат 13 градусів тепла).

Абсолютний мінімум температури повітря - 1-7 градусів тепла, на узбережжі морів 8-13 градусів тепла, в Карпатах, північних, східних, Волинській та Запорізькій областях місцями 0-2 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря становить 35,7-39,8 градусів, у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях місцями 40-42 градусів, в гірських районах 30-36 градусів, на високогір′ї Карпат 27-28 градусів.

Середня місячна кількість опадів складає 30-97 мм, в Херсонській області та західних районах Криму місцями 24-28 мм, на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах місцями 104-120 мм.

Спека в Україні

Нагадаємо, в липні у Києві зафіксовано 13 температурних рекордів, оскільки в Україні спостерігалася надзвичайно спекотна погода.

За даними Укргідрометцентру, унікальність цьогорічної спеки в Україні полягає в тому, що вона прийшла в середині липня, тоді як в попередні роки максимальні температури спостерігалися на початку серпня. Водночас в Укргідрометцентрі не виключають ще однієї хвилі спеки в серпні.