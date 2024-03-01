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Якою буде погода в березні: прогноз Укргідрометцентру

Фото: синоптики прогнозують теплий березень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У березні 2024 року середньомісячна температура прогнозується у межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-2 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 30-60 мм, в Карпатах місцями 71-107 мм, що в межах норми.

Кліматична характеристика березня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що в березні середня місячна температура повітря складає 0-6 градусів тепла, на високогір‘ї Карпат 3 градусів морозу.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 20-37 градусів морозу, на Закарпатті та у південній частині 10-27 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 19-29 градусів тепла, в Карпатах 14-26 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 26-51 мм, у гірських районах та на Закарпатті місцями 56-106 мм, на високогір′ї Карпат до 135 мм. 

На більшій частині території України перехід середньої добової температури через +5 градусів у бік підвищення відбувається у другій та третій декадах березня, лише в Карпатах та у північно-східних областях - у першій декаді квітня, повідомляють синоптики.

Нагадаємо, 2023 рік у Києві став другим у рейтингу найтепліших після 2020 року за рахунок рекордно теплого другого півріччя. Середньорічна температура 2023 року в столиці склала 10,8 градуса тепла, що на 1,8 градуса вище за кліматичну норму.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), 2023 рік відзначився рекордами у сфері клімату, ставши найтеплішим за всю історію спостережень.

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