"Ковидная тысяча". Программу планируют расширить: на что еще можно будет тратить средства
"Ковидную тысячу" смогут получить дети в возрасте 14-18 лет. Министерство образования и науки предоставило предложения по расширению соответствующей программы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.
В ближайшее время на заседании Кабинета министров будет принято решение о возможности использования средств по программе "єПідтримка" вакцинированными лицами старше 60 лет, сообщили на совещании.
Кроме того, Министерство образования и науки предоставило предложения по расширению программы на детей в возрасте 14-18 лет. Появится возможность использовать указанные средства на внешкольное образование. Также прорабатывается решение о такой возможности для детей в возрасте 12-14 лет.
Напомним, украинцы потратили более 1,3 млрд гривен в рамках программы "еПідтримка".
Ранее в Минцифре рассказали, когда и как на "ковидную" тысячу можно будет купить лекарства.