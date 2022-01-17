"Ковідна тисяча". Програму планують розширити: на що ще можна буде витрачати кошти

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Офісу президента .

Найближчим часом на засіданні Кабінету міністрів буде ухвалено рішення щодо можливості використання коштів за програмою "єПідтримка" вакцинованими особами, старшими за 60 років, повідомили на нараді.

Крім того, Міністерство освіти і науки надало пропозиції стосовно розширення програми на дітей віком 14-18 років. З’явиться можливість використовувати вказані кошти на позашкільну освіту. Також опрацьовується рішення щодо такої можливості для дітей у віці 12-14 років.