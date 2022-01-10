Не из-за COVID. В Харьковской области несколько школ ушли на "дистанционку"
Фото: в Харьковской области несколько школ ушли на" дистанционку " (Getty Images)
В Харьковской области восемь школ перевели на дистанционное обучение. Однако, на этот раз не из-за карантина.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание KHARKIV Today.
До 12 января учебные заведения объявили дистанционное обучение из-за гололеда.
Всего в этих заведениях учится 1,5 тысячи учеников.
"Вечером и с начала дня прошел холодный дождь, а на улице было 1-2 градуса мороза, поэтому был сильный гололед. Руководители школ были на связи и попросили, чтобы сохранить здоровье детей, на два дня сделать дистанционное обучение. Наши дорожные службы сказали, что не успеют такое количество дорог до утра просыпать", - заявил поселковый голова Боровской ОТГ Александр Тертышный.