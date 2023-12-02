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Коваленко відповів асистом на гол Маліновського в чемпіонаті Італії: відео

Фото: Руслан Маліновський повернувся на гольовий шлях (twitter.com/SerieA)
Автор: Антон Федорців

Кандидати до збірної України Руслан Маліновський та Віктор Коваленко стали головними дійовими особами протистояння "Дженоа" та "Емполі" в 14-му турі італійської Серії А.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Італія, Серія А, 14-й тур

"Дженоа" – "Емполі" – 1:1

Голи: Маліновський, 37 – Канчелльєрі, 67

 

 

 

На генуезькому стадіоні "Луїджі Ферраріс" першими відзначилися господарі. Маліновський під завісу першого тайму отримав передачу Баделя перед півколом штрафного та другим дотиком розрядив "гармату" в дальній кут. Цей м'яч став другим поспіль для українця.

 

ВІДЕО

 

Рятувати "синіх" зі стартом другої половини вийшов його співвітчизник. І Коваленку справді судилося стати одним із джокерів "Емполі". Саме він організував гол зі ще одним футболістом із лави запасних. На 67-й хвилині Коваленко майже з правого кута штрафного подав на дальню стійку, куди влетів Канчелльєрі та головою переправив м'яч у сітку.

 

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Зрештою, матч завершився бойовою нічиєю. Маліновський пішов із поля на 73-й хвилині. Коваленко же відіграв увесь другий тайм. Для останнього гольова передача стала третьою результативною дією поспіль. Українець раніше забив "Наполі" та "Сассуоло".

Нічия в Генуї піде на користь конкурентам обох команд. "Дженоа" набрав 15 очок і залишився на 15-й сходинці. Натомість в "Емполі" тепер 11 пунктів і 17-та позиція. У наступному турі команда Маліновського зустрінеться з "Монцою", а колектив Коваленка протистоятиме "Лечче".

До слова, 15-річний Камарда з "Мілана" встановив новий рекорд чемпіонату Італії.

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Чемпіонат Італії