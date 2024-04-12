Ковальчук зробив заяву після повідомлень про звільнення з ОК "Південь"

Що передувало

Днями РБК-Україна повідомляло, що з посад звільнили відразу двох командувачів української армії. Мова йшла про генерал-майора Андрія Ковальчука, який був командувачем ОК "Південь", та генерал-майора Сергія Літвінова, який був командувачем ОК "Захід".

Однак офіційно про звільнення не повідомлялось.

Звернення Ковальчука

У п'ятницю, 12 квітня, на Facebook-сторінці ОК "Південь" з'явилось звернення Ковальчука. У ньому він дякує за службу і пише, що два з половиною роки стали непростим та насиченим періодом життя для нього.

Він також натякнув про своє можливе нове призначення. Зокрема Ковальчук написав, що "залишається в єдиній армійській родині". За його словами, він буде займатись вихованням молодих офіцерів та впроваджуватиме ті самі принципи й вимоги, що завжди мав до себе й тих, кого веде за собою: честь, порядність, патріотизм, відповідальність, відвага і розсудливість.

"З цього зростає справжній командир, який здатний бути взірцем для наслідування і виховувати власним прикладом свій бойовий колектив. Так формується новітнє військо демократичної незалежної держави. Бажаю кожному бачити в цьому свої перспективи", - написав він.

Що відомо про Ковальчука

Він очолив оперативне командування "Південь" у 2021 році. Раніше був першим заступником командувача Десантно-штурмових військами ЗСУ (2016-2021 рр.). На момент початку війни у 2014 році перебував на посаді начальника штабу 80-ї окремої аеромобільної бригади.

Андрій Ковальчук має статус Героя України та брав участь у миротворчих місіях у Косово та Ліберії. Брав участь у боях за Слов'янськ та Луганський аеропорт.

Кадрові перестановки у ЗСУ

Нагадаємо, 8 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який керував армією з початку російського вторгнення в Україну, пішов у відставку. На його місце було призначено командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Наступного дня президент України Володимир Зеленський надав колишньому головнокомандувачу ЗСУ Залужному та голові ГУР Кирилу Буданову звання Героя України.

Пізніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла в Британії.

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