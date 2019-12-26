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Ковальчук назвал топ-три проблемы рынка электроэнергии

Новости » Экономика     26.12.2019 - 09:19
Ковальчук назвал топ-три проблемы рынка электроэнергии
Фото: Всеволод Ковальчук (РБК-Украина, Виталий Носач)

Главная проблема рынка - модель ПСО, которая рынок искажает, не дает работать рыночным механизмам

Руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук назвал топ-три проблемы рынка электроэнергии. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Ковальчук отметил, что проблемы возникли до внедрения нового рынка. И главной проблемой нового рынка электроэнергетики является то, что топ- три проблемы не были устранены до его запуска.

"Проблема номер один - высочайшая степень концентрации рыночной власти в руках нескольких игроков. Это два крупнейших производителя электрической энергии - государственный "Энергоатом" и ДТЭК Ахметова", - рассказал он.

Второй проблемой руководитель "Укрэнерго" называет разницу в ценах на электрическую энергию между населением и промышленностью, "которая не позволяет рынку работать в полной мере на всех сегментах, добиваясь минимально возможной конкурентной цены для промышленности, и чтобы это давало стимул росту украинской экономики".

"Третья проблема - вопросы коммерческого учета, за которые в нашей стране отвечают бывшие облэнерго, и которым невыгодно иметь хороший коммерческий учет, тоже не были решены к моменту запуска рынка. Мы сейчас теми или иными математическими алгоритмами эту проблему вылечили", - отметил он.

По его словам, главная проблема рынка - модель ПСО, которая рынок искажает, не дает работать рыночным механизмам.

"Ее нужно изменить, в идеале - отменить. Мы об этом много писали еще предыдущему правительству, потом уже работали с новой властью. Эта модель ПСО очень портит рынок", - отметил он.

Напомним, в среду, 25 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии" № 330-ІХ, допускающий возможность импорта э/э из России.

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Новости Украины энергорынокУкрэнергоВсеволод Ковальчукпроблемы
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