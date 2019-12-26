Фото: Всеволод Ковальчук (РБК-Україна, Віталій Носач)

Головна проблема ринку - модель ПСО, яка спотворює ринок, не дає працювати ринковим механізмам

Керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук назвав топ-три проблеми ринку електроенергії. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Ковальчук зазначив, що проблеми виникли до впровадження нового ринку. І головною проблемою нового ринку електроенергетики є те, що топ - три проблеми не були усунені до його запуску.

"Проблема номер один - найвища ступінь концентрації ринкової влади в руках кількох гравців. Це два найбільші виробники електричної енергії - державний "Енергоатом" і ДТЕК Ахметова", - розповів він.

Другою проблемою керівник "Укренерго" називає різницю в цінах на електричну енергію між населенням і промисловістю, "яка не дозволяє ринку працювати в повній мірі на всіх сегментах, домагаючись мінімально можливої конкурентної ціни для промисловості, і щоб це давало стимул зростання української економіки"

"Третя проблема - питання комерційного обліку, за які в нашій країні відповідають колишні обленерго, і яким невигідно мати хороший комерційний облік, теж не були вирішені до моменту запуску ринку. Ми зараз тими чи іншими математичними алгоритмами цю проблему вилікували", - зазначив він.

За його словами, головна проблема ринку - модель ПСО, яка спотворює ринок, не дає працювати ринкових механізмів.

"Її потрібно змінити, в ідеалі - скасувати. Ми про це багато писали ще попередньому уряду, потім вже працювали з новою владою. Ця модель ПСО дуже псує ринок", - зазначив він.

Нагадаємо, в середу, 25 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону України "Про ринку електричної енергії" № 330-ІХ, який допускає можливість імпорту е/е з Росії.