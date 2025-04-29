Костюк звернулася до ДТЕК та разом зі Світоліною зіграє в Мадриді після блекауту

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк 29 квітня продовжать виступи на турнірі WTA 1000 в Мадриді. Вони зіграють поєдинки 1/8 фіналу, які були перенесені після вчорашнього блекауту в Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації .

1000 свічок для WTA

Матчі, які були заплановані на понеділок, 28 квітня, не відбулися через масове відключення світла в Іспанії.

Друга ракетка України Костюк, яка мала зустрітися з "нейтральною" росіянкою Анастасією Потаповою, відреагувала на ситуацію жартівливим дописом на власній сторінці в Instagram.

"WTA 1000 і 1000 свічок. Чи є якісь апдейти щодо розкладу, ДТЕК?", – написала Марта.

Коли і з ким зіграють українки

Ситуацію виправили і сьогодні, 29 квітня, турнір відновився.

Першою на корт має вийти Світоліна. Орієнтовно о 16:00 17-та ракетка світу зустрінеться з Марією Саккарі з Греції (№82 WTA). Раніше тенісистки двічі перетиналися на корті: рахунок зустрічей – 2:2.

Букмекери вважають фаворитом матчу Світоліну: її шанси на перемогу оцінюються коефіцієнтом – 1,43. На успіх Саккарі пропонується коефіцієнт – 3,02.

Поєдинок Костюк запланований на вечірню сесію: не раніше 22:30. Марта, яка в оновленому рейтингу WTA значиться під 36-м номером зустрінеться з майже сусідкою в списку – 39-ю в світі росіянкою Потаповою.

Це буде четверта зустріч суперниць. Наразі рахунок 2:1 на користь "нейтральної" тенісистки. Букмекери тут віддають мінімальну перевагу українці. Коефіцієнт на її перемогу – 1,88, тоді як на успіх Потапової – 1,92.