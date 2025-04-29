Костюк и Свитолина сыграют в Мадриде после блэкаута: новое расписание украинок

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк 29 апреля продолжат выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде. Они сыграют поединки 1/8 финала, которые были перенесены после вчерашнего блэкаута в Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации .

1000 свечей для WTA

Матчи, которые были запланированы на понедельник, 28 апреля, не состоялись из-за массового отключения света в Испании.

Вторая ракетка Украины Костюк, которая должна была встретиться с "нейтральной" россиянкой Анастасией Потаповой, отреагировала на ситуацию шутливым постом на собственной странице в Instagram.

"WTA 1000 и 1000 свечей. Есть ли какие-то апдейты по расписанию, ДТЭК?", - написала Марта.

Когда и с кем сыграют украинки

Ситуацию исправили и сегодня, 29 апреля, турнир возобновился.

Первой на корт должна выйти Свитолина. Ориентировочно в 16:00 17-я ракетка мира встретится с Марией Саккари из Греции (№82 WTA). Ранее теннисистки дважды пересекались на корте: счет встреч - 2:2.

Букмекеры считают фаворитом матча Свитолину: ее шансы на победу оцениваются коэффициентом - 1,43. На успех Саккари предлагается коэффициент - 3,02.

Поединок Костюк запланирован на вечернюю сессию: не раньше 22:30. Марта, которая в обновленном рейтинге WTA значится под 36-м номером встретится с почти соседкой в списке - 39-й в мире россиянкой Потаповой.

Это будет четвертая встреча соперниц. Сейчас счет 2:1 в пользу "нейтральной" теннисистки. Букмекеры здесь отдают минимальное преимущество украинке. Коэффициент на ее победу - 1,88, тогда как на успех Потаповой - 1,92.