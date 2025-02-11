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Костюк здолала третю в світі Гауфф на "тисячнику" в Катарі

Доха, Вівторок 11 лютого 2025 16:04
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Костюк здолала третю в світі Гауфф на "тисячнику" в Катарі Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Перша ракетка України Марта Костюк у рамках другого кола турніру WTA 1000 у Досі (Катар) зустрілася з третьою в світі – американкою Корі Гауфф.

Про це повідомляє РБК- Україна з посиланням на результат поєдинку.

WTA 1000, Доха, одиночний розряд, 2-ге коло

Марта Костюк – Корі Гауфф – 6:2, 7:5

Костюк в оновленому рейтингу WTA посідає 21-шу сходинку. Гауфф – лишається третьою, дихаючи у спину лідеркам – Соболенко та Свьонтек. Українка з американко раніше чотири раз грали на турнірах і перевага була на користь Гауфф – 3:1.

Фавориткою і в цьому поєдинку вважали американку. Проте Костюк була іншої думки. Перший сет несподівано завершився переконливим успіхом українки – 6:2. При цьому три гейми українка виграла на подачі суперниці,

Друга партія видалася більш напруженою. Гауфф першою зробила брейк на подачі українки і повела в рахунку, але Костюк швидко відповіла рівновагу. Вирішальним став 12-й гейм на подачі американки за рахунку 5:6. Вона програла свою подачу і вилетіла з турніру. Поєдинок тривав 1 годину і 15 хвилин.

Обігравши Гауфф, Костюк повторила свою найрейтинговішу перемогу в кар'єрі - здолала третю ракетку світу. Попереднього разу також постраждала Гауфф - у минулому році на турнірі в німецькому Штутгарті. Загалом для першої ракетки України перемога стала дев'ятою над тенісистками з топ-10 світового рейтингу WTA.

У третьому раунді українка зустрінеться з переможницею польського протистояння між Магдою Лінетт та Магдаленою Френх.

Раніше Костюк, Світоліна та ще дві українки заявились на турнір-"тисячник" у США.

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