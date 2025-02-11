Костюк одолела третью в мире Гауфф на "тысячнике" в Катаре

Первая ракетка Украины Марта Костюк в рамках второго круга турнира WTA 1000 в Дохе (Катар) встретилась с третьей в мире - американкой Кори Гауфф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

WTA 1000, Доха, одиночный разряд, 2-й круг

Марта Костюк - Кори Гауфф - 6:2, 7:5

Костюк в обновленном рейтинге WTA занимает 21-ю строчку. Гауфф - остается третьей, дыша в спину лидеркам - Соболенко и Свьонтек. Украинка с американкой ранее четыре раза играли на турнирах и преимущество было в пользу Гауфф - 3:1.

Фавориткой и в этом поединке считали американку. Однако Костюк была другого мнения. Первый сет неожиданно завершился убедительным успехом украинки - 6:2. При этом три гейма украинка выиграла на подаче соперницы,

Вторая партия выдалась более напряженной. Гауфф первой сделала брейк на подаче украинки и повела в счете, но Костюк быстро ответила равновесие. Решающим стал 12-й гейм на подаче американки при счете 5:6. Она проиграла свою подачу и вылетела с турнира. Поединок продолжался 1 час и 15 минут.

Обыграв Гауфф, Костюк повторила свою самую рейтинговую победу в карьере - одолела третью ракетку мира. В прошлый раз также пострадала Гауфф - в 2024 году на турнире в немецком Штутгарте. В целом для первой ракетки Украины победа стала девятой над теннисистками из топ-10 мирового рейтинга WTA.

В третьем раунде украинка встретится с победительницей польского противостояния между Магдой Линетт и Магдаленой Френх.