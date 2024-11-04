Костюк відзначилась двома рекордами в оновленому рейтингу WTA

Чергове оновлення рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) не принесло суттєвих змін як у топ-10, так і в становищі українок. Проте закріпило особисті досягнення найкращої серед вітчизняних гравчинь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

У топ-10 взагалі не відбулося жодних змін. Усі найсильніші тенісистки планети зберегли свої позиції. Зокрема Аріна Сабаленко продовжує утримувати першість, випереджаючи Ігу Свьонтек та Корі Гауфф. Зміни тут очікуються по завершенні Підсумкового турніру, який зараз триває в аравійському Ер-Ріяді.

Щодо українок, першою ракеткою на національному рівні залишилась Марта Костюк, яка зберегла 18-е місце. Втратила один рядок Еліна Світоліна, на п’ять місць опустилася Юлія Стародубцева. Зберегли свої позиції Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.

Одразу на 24 сходинки впала Дар'я Снігур. Поліпшили становище Анастасія Соболєва, Катаріна Завацька та Валерія Страхова. Остання піднялася одразу на десять сходинок. Утім, ці локальні зміни ніяк не позначились на становищі гравчинь у внутрішньому рейтингу. Національний топ-10 залишається стабільним.

Костюк у рейтингу WTA: що відомо

Найсильнішу тенісистку України можна привітати одразу з двома особистими рекордами. Вона вже 25-й тиждень перебуває у топ-20 світового рейтингу. Крім того, цей тиждень став для неї 100-м у топ-50. 22-річна Костюк стала восьмою українкою в історії, кому підкорилось таке досягнення.

Українки у топ-50 рейтингу WTA (кількість тижнів)