Костюк, Ястремская и другие украинки выбрали турниры на старте сезона-2025

Сразу три отечественных спортсменки заявились на турнир WTA 500 в австралийском Брисбене. Здесь сыграют первая, третья и четвертая ракетки Украины – соответственно Марта Костюк (18-я в мире), Даяна Ястремская (33-я) и Ангелина Калинина (57-я).

Соревнование стартует еще в текущем году (30 декабря), а завершится уже в новом – 5 января. Призовой фонд – 1 миллион 190 тысяч долларов.

Первой сеяной будет лидер мирового рейтинга – "нейтральная" Арина Соболенко. В прошлом году она дошла до финала, где проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана. Кроме нее в Брисбене сыграют еще три теннисистки из топ-10 – американки Джессика Пегула (7) и Эмма Наварро (8), а также "нейтральная" Дарья Касаткина (9).

Прошлый сезон Костюк, Ястремская и Калинина также открыли в Брисбене. Костюк завершила выступления во втором раунде. Ястремская прошла квалификацию, но вылетела уже в стартовом раунде основы. Калинина начала со второго круга, где сразу же проиграла.

Параллельно с турниром в Брисбене пройдут соревнования категории WTA 250 в новозеландском Окленде. Его призовой фонд – 275 тысяч долларов.

Здесь в основной сетке гарантировала себе участие пятая отечественная ракетка – Юлия Стародубцева (100-я в мире). Возглавляет заявочный список – 21-я в мировом рейтинге Мэдисон Кис (США). Также примут участие представительницы топ-50 – бельгийка Элис Мертенс (№24), американка Аманда Анисимова (№36), новозеландка Лулу Сун (№40) и датчанка Клара Таусон (№50).

Действующей чемпионкой соревнований в Окленде является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла украинку Элину Свитолину. В этот раз ни Гауфф, ни Свитолиной в заявке нет.

На Зеленом континенте ведущие теннисисты готовятся к первому мейджору сезона – Australian Open, который состоится 12-26 января в Мельбурне. Перед главным зимним соревнованием, в Австралии пройдут еще два турнира – в Аделаиде (WTA 500) и Хобарте (WTA 250).

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