Костюк яскраво виграла дербі українок в Австралії

Adelaide International, 1-й раунд

Калініна – Костюк – 0:2 (6:7, 1:6)

Із перших геймів у протистоянні окреслилася тенденція. Вдалі власні подачі українки чергували з обмінами брейками. Такий сценарій реалізувався тричі за перший сет. Як наслідок, справа дійшла до тай-брейку. Там сильнішою виявилася Костюк.

А ось у другій партії боротьби не вийшло. Калініна зі старту опинилася в ролі тієї, яка наздоганятиме. Костюк же з брейком спершу повела 2:0. Далі надала співвітчизниці можливість розмочити рахунок у третьому геймі. Та цей локальний успіх виявився останнім для Калініної.

Натомість Костюк зі ще двома брейками швидко довела матч до перемоги. Закрити сет, а за ним і поєдинок загалом, їй вдалося всього за 27 хвилин. Статистика переможниці в цій партії промовиста – 6 ейсів, 85% очок виграних на першій подачі та 75% виграних брейк-пойнтів.

У наступному колі Костюк зустрінеться з переможницею пари Маркети Вондроушової та Аляксандри Сасновіч. Чешка отримала третій номер посіву в Аделаїді. Натомість білоруська тенісистка пробилася в перший раунд через сито кваліфікації.