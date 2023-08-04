UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Костюк розпочала співпрацю з новою тренеркою: хто вона така

Фото: Марта Костюк перезапустила кар'єру з новим тренером (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Новим тренером української тенісистки Марти Костюк стала польська фахівчиня Сандра Занєвська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.

21-річна киянка запросила польку до своєї команди перед американською серією турнірів. Раніше українка працювала з Талиною Бейко та Олегом Кривошеєвим.

Занєвська стала тренером після завершення професіональної кар'єри в 2017 році. Вона тренувала хорватку Петру Мартіч і француженку Алізе Корне. Значного прогресу під керівництвом польської екс-тенісистки досягла балканка, яка з кінцівки першої сотні рейтингу піднялася в топ-15.

Цього тижня Костюк змагається на Washington Open. Там вона вже пробилася у чвертьфінал турніру, здолавши канадку Андреєску та француженку Гарсію. У наступному колі суперницею українки буде росіянка Самсонова.

Хто така Сандра Занєвська

Уродженка міста Катовіце, почала займатися тенісом у 10 років. Дебютувала в турі у 2009 році.

Загалом виграла 17 титулів ITF (10 в одиночному розряді та 7 – у парах). Пік рейтингу WTA – 142-ге місце в серпні 2012-го, а найбільшим досягненням на турнірах "Великого шолома" став перший раунд Вімблдона-2012. Знайшла себе в тренерському ремеслі. Філософія коучінгу – Найкращі тренери створюють не найкращих гравців, а найкращих людей.

Вільно спілкується англійською. Захоплення поза спортом – екологія і діти.

До слова, раніше Світоліна пробилася у чвертьфінал Washington Open із розгромом Касаткіної.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марта КостюкТеннис