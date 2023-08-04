Костюк розпочала співпрацю з новою тренеркою: хто вона така

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA .

21-річна киянка запросила польку до своєї команди перед американською серією турнірів. Раніше українка працювала з Талиною Бейко та Олегом Кривошеєвим.

Занєвська стала тренером після завершення професіональної кар'єри в 2017 році. Вона тренувала хорватку Петру Мартіч і француженку Алізе Корне. Значного прогресу під керівництвом польської екс-тенісистки досягла балканка, яка з кінцівки першої сотні рейтингу піднялася в топ-15.

Цього тижня Костюк змагається на Washington Open. Там вона вже пробилася у чвертьфінал турніру, здолавши канадку Андреєску та француженку Гарсію. У наступному колі суперницею українки буде росіянка Самсонова.

Хто така Сандра Занєвська

Уродженка міста Катовіце, почала займатися тенісом у 10 років. Дебютувала в турі у 2009 році.

Загалом виграла 17 титулів ITF (10 в одиночному розряді та 7 – у парах). Пік рейтингу WTA – 142-ге місце в серпні 2012-го, а найбільшим досягненням на турнірах "Великого шолома" став перший раунд Вімблдона-2012. Знайшла себе в тренерському ремеслі. Філософія коучінгу – Найкращі тренери створюють не найкращих гравців, а найкращих людей.

Вільно спілкується англійською. Захоплення поза спортом – екологія і діти.