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Костюк розпочала співпрацю з новою тренеркою: хто вона така

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Вашингтон, П'ятниця 04 серпня 2023 13:05
Костюк розпочала співпрацю з новою тренеркою: хто вона така Фото: Марта Костюк перезапустила кар'єру з новим тренером (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Новим тренером української тенісистки Марти Костюк стала польська фахівчиня Сандра Занєвська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.

21-річна киянка запросила польку до своєї команди перед американською серією турнірів. Раніше українка працювала з Талиною Бейко та Олегом Кривошеєвим.

Занєвська стала тренером після завершення професіональної кар'єри в 2017 році. Вона тренувала хорватку Петру Мартіч і француженку Алізе Корне. Значного прогресу під керівництвом польської екс-тенісистки досягла балканка, яка з кінцівки першої сотні рейтингу піднялася в топ-15.

Цього тижня Костюк змагається на Washington Open. Там вона вже пробилася у чвертьфінал турніру, здолавши канадку Андреєску та француженку Гарсію. У наступному колі суперницею українки буде росіянка Самсонова.

Хто така Сандра Занєвська

Уродженка міста Катовіце, почала займатися тенісом у 10 років. Дебютувала в турі у 2009 році.

Загалом виграла 17 титулів ITF (10 в одиночному розряді та 7 – у парах). Пік рейтингу WTA – 142-ге місце в серпні 2012-го, а найбільшим досягненням на турнірах "Великого шолома" став перший раунд Вімблдона-2012. Знайшла себе в тренерському ремеслі. Філософія коучінгу – Найкращі тренери створюють не найкращих гравців, а найкращих людей.

Вільно спілкується англійською. Захоплення поза спортом – екологія і діти.

До слова, раніше Світоліна пробилася у чвертьфінал Washington Open із розгромом Касаткіної.

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