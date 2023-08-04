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Костюк начала сотрудничество с новым тренером: кто она такая

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Вашингтон, Пятница 04 августа 2023 13:05
Костюк начала сотрудничество с новым тренером: кто она такая Фото: Марта Костюк перезапустила карьеру с новым тренером (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Новым тренером украинской теннисистки Марты Костюк стала польская специалистка Сандра Заневская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WTA.

21-летняя киевлянка пригласила полячку в свою команду перед американской серией турниров. Ранее украинка работала с Талиной Бейко и Олегом Кривошеевым.

Заневская стала тренером после завершения профессиональной карьеры в 2017 году. Она тренировала хорватку Петру Мартич и француженку Ализе Корне. Значительного прогресса под руководством польской экс-теннисистки достигла балканка, которая с концовки первой сотни рейтинга поднялась в топ-15.

На этой неделе Костюк состязается на Washington Open. Там она уже пробилась в четвертьфинал турнира, одолев канадку Андрееску и француженку Гарсию. В следующем круге соперницей украинки будет россиянка Самсонова.

Кто такая Сандра Заневская

Уроженка города Катовице, начала заниматься теннисом в 10 лет. Дебютировала в туре в 2009 году.

В общей сложности выиграла 17 титулов ITF (10 в одиночном разряде и 7 – в парах). Пик рейтинга WTA – 142-е место в августе 2012-го, а самым большим достижением на турнирах "Большого шлема" стал первый раунд Уимблдона-2012. Нашла себя в тренерском ремесле. Философия коучинга – Лучшие тренеры создают не лучших игроков, а лучших людей.

Свободно общается на английском. Увлечения вне спорта – экология и дети.

К слову, накануне Свитолина пробилась в четвертьфинал Washington Open с разгромом Касаткиной.

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