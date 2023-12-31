Костюк розпочала новий тенісний сезон вольовою перемогою в Австралії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Brisbane International, 1-й раунд

Богдан – Костюк – 1:2 (6:4, 3:6, 3:6)

У першому сеті суперниці підкорили впевненістю на власних подачах. Єдиним винятком став третій гейм, коли Костюк дозволила румунській тенісистці оформити брейк. Цих хвилин слабкості українки виявилося достатньо, щоб Богдан закрила партію за 41 хвилину.

За схожим сценарієм минув і другий сет. Тільки тепер гору взяла Костюк. Вона зуміла дотиснути Богдан у восьмому геймі. Отримавши емоційний підйом, українська тенісистка відразу ж із легкістю завершила партію на власну користь на своїй подачі.

У вирішальному ж сеті Костюк оформила два брейки. Це трапилося на старті та в кінцівці партії. За рахунку 5:3 українка вирішила надалі питання щодо переможниці протистояння не відкладати. З третьої спроби вона реалізувала матч-пойнт і вийшла в 1/16 фіналу.

У наступному колі Костюк зустрінеться з росіянкою Дар'єю Касаткіною. Нейтральна спортсменка отримала 5-й номер посіву в Брісбені та в другому раунді лише стартуватиме. Матч запланований на 2 січня.