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Костюк розпочала новий тенісний сезон вольовою перемогою в Австралії

Брісбен, Неділя 31 грудня 2023 11:54
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Костюк розпочала новий тенісний сезон вольовою перемогою в Австралії Фото: Марта Костюк здолала опонентку в трьох сетах (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк здобула непросту перемогу над румункою Аною Богдан у першому раунді Brisbane International.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Brisbane International, 1-й раунд

Богдан – Костюк – 1:2 (6:4, 3:6, 3:6)

У першому сеті суперниці підкорили впевненістю на власних подачах. Єдиним винятком став третій гейм, коли Костюк дозволила румунській тенісистці оформити брейк. Цих хвилин слабкості українки виявилося достатньо, щоб Богдан закрила партію за 41 хвилину.

За схожим сценарієм минув і другий сет. Тільки тепер гору взяла Костюк. Вона зуміла дотиснути Богдан у восьмому геймі. Отримавши емоційний підйом, українська тенісистка відразу ж із легкістю завершила партію на власну користь на своїй подачі.

У вирішальному ж сеті Костюк оформила два брейки. Це трапилося на старті та в кінцівці партії. За рахунку 5:3 українка вирішила надалі питання щодо переможниці протистояння не відкладати. З третьої спроби вона реалізувала матч-пойнт і вийшла в 1/16 фіналу.

У наступному колі Костюк зустрінеться з росіянкою Дар'єю Касаткіною. Нейтральна спортсменка отримала 5-й номер посіву в Брісбені та в другому раунді лише стартуватиме. Матч запланований на 2 січня.

До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.

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