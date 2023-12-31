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Костюк начала новый теннисный сезон волевой победой в Австралии

Брисбен, Воскресенье 31 декабря 2023 11:54
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Костюк начала новый теннисный сезон волевой победой в Австралии Фото: Марта Костюк одолела оппонентку в трех сетах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала непростую победу над румынкой Аной Богдан в первом раунде Brisbane International.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Brisbane International, 1-й раунд

Богдан – Костюк – 1:2 (6:4, 3:6, 3:6)

В первом сете соперницы покорили уверенностью в собственных подачах. Единственным исключением стал третий гейм, когда Костюк разрешила румынской теннисистке оформить брейк. Этих минут слабости украинки оказалось достаточно, чтобы Богдан закрыла партию за 41 минуту.

По схожему сценарию прошел и второй сет. Только теперь верх взяла Костюк. Она сумела дожать Богдан в восьмом гейме. Получив эмоциональный подъем, украинская теннисистка сразу же с легкостью завершила партию в свою пользу на своей подаче.

В решающем же сете Костюк оформила два брейка. Это произошло на старте и в концовке партии. При счете 5:3 украинка решила дальше вопрос о победительнице противостояния не откладывать. С третьей попытки она реализовала матч-пойнт и вышла в 1/16 финала.

В следующем круге Костюк встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной. Нейтральная спортсменка получила 5-й номер посева в Брисбене и во втором раунде только будет стартовать. Матч запланирован на 2 января.

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

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