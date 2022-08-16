Костюк пробилась во второй раунд турнира в Цинциннати, Калинина и Уильямс-старшая вылетели

WTA, Цинциннати, 1/32 финала

Калинина – Мертенс – 0:2 (1:6, 1:6)

Плишкова – Винус Уильямс – 2:0 (7:5, 6:1)

Костюк – Джорджи – 2:1 (6:4, 5:7, 6:4)

Калинина не смогла навязать борьбу бельгийке Мертенс, уступив всего за 55 минут. В первом сете украинка позволила сопернице выполнить 4 эйса и проиграла два гейма на собственной подаче "под ноль".

Второй сет ситуацию не изменил. Калинина совершила 4 двойные ошибки, предоставила Мертенс возможность сделать два брейка и повести 4:0. Отыграться после такого старта уроженка Новой Каховки уже не смогла и разгромно проиграла и во второй партии.

Тем временем Винус Уильямс уступила 14-й сеяной Плишковой. Хотя в какой-то момент легенда была близка к тому, чтобы сделать заявку на выход в следующий раунд. Американка после обмена взятыми на собственной подаче геймами оформила брейк после длительного розыгрыша и позже повела 4:2.

Но развить локальный успех Уильямс-старшая не смогла. К концу первой партии она взяла только один гейм и уступила Плишковой на собственной подаче (5:7). На второй сет энтузиазма 42-летней американки уже не хватило. Она сдалась за каких-то 36 минут, отдав по пути к поражению два брейка.

Наконец Костюк в поединке с итальянкой Джорджи вместе устроили парад ошибок. В стартовом сете украинка взяла 4 (!) гейма на подаче соперницы и только два – на своей. Но от суммы слагаемых сумма не меняется – 6:4 в пользу Костюк в партии.

Во втором сете тенденция сохранилась. Но в этот раз в роли неудачника оказалась юная украинка. При счете 5:4 в собственную пользу она легко отдала свою подачу, а затем проиграла еще два гейма подряд и партию в целом.

Третий сет для Костюк начался совсем плохо. Украинская теннисистка "горела" 0:3, но вовремя собралась и оформила камбэк. 20-летняя киевлянка взяла пять геймов подряд и снова оказалась на коне. Дальше же взять гейм "под ноль" на собственной подаче оказалось делом техники.

В следующем раунде Костюк встретится с хозяйкой соревнований. Соперницей украинки станет 7-я сеяная Джессика Пегула. Матч состоится 17 августа.