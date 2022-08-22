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Костюк пробилась во второй круг турнира в Канаде, Ястремская зачехлила ракетку в Кливленде

Фото: Марта Костюк вышла в 1/8 финала в Гранби (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки из первой сотни рейтинга Марта Костюк и Даяна Ястремская по-разному провели стартовые матчи на турнирах в канадском Гранби и Кливленде соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

WTA, Гранби, 1/16 финала

Костюк – Зиданшек – 2:0 (6:1, 7:5)

WTA, Кливленд, 1/16 финала

Корне – Ястремская – 2:0 (6:2, 6:1)

Юная украинка потратила чуть больше часа, чтобы сломить сопротивление словенки Зиданшек. Уже в стартовом сете Костюк оформила два брейка и повела 5:0. Лишь в этот момент теннисистка позволила себе расслабиться и предоставила сопернице возможность выиграть один гейм. Но не больше.

Во второй партии на мгновение повеяло камбеком. Зиданшек оформила один брейк и вела 4:1. Однако украинка сумела изменить ход поединка. Сначала Костюк сравняла счет (4:4), а затем оформила брейк в самый ответственный момент и закончила сет и матч уверенным выигрышем финального гейма.

В свою очередь Ястремская не сумела навязать борьбу 8-й сеяной в Кливленде Корне. Француженка начала с брейка в первой партии и через каких-то 20 минут уже вела 5:1. Украинская теннисистка сумела взять еще один гейм, но этого оказалось мало.

Во второй партии игра стала более интенсивной. Фактически каждый розыгрыш сопровождался ожесточенным противостоянием на корте. Но парадокс – по счету Ястремская проиграла еще более ощутимо (1:6). Хотя в финальном гейме отыграла 6 матч-пойнтов...

К слову, украинка Людмила Киченок поднялась в топ-10 парного рейтинга Женской теннисной ассоциации.

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ТеннисМарта Костюк