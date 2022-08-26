Костюк пробилася у півфінал турніру WTA в Канаді та знялася зі змагань: що трапилося

Перемогою у трьох сетах над Ребеккою Маріно завершився чвертьфінальний матч у канадському Гранбі для українки Марта Костюк. Та зіграти у півфіналі їй не судилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

WTA, Гранбі, 1/4 фіналу

Костюк – Маріно – 2:1 (6:2, 4:6, 6:2)

Стартовий ривок канадки молода українська тенісистка проґавила. Маріно оформила брейк і повела 2:0 у першій партії. Та цей успіх виявився локальним. Костюк перехопила ініціативу, взяла 6 геймів поспіль і з трьома брейками (один із сет-пойнтом) повела в двобої.

Другий сет виявився найзапеклішим. Суперниці не відпускали одна одну та намагалися використати кожен огріх у грі. Рахунок постійно був близький (3:3, 4:5), та все ж Маріно зуміла схилити гойдалки на корті на свою користь і зрівняла за сетами.

А ось третя партія знову стала бенефісом Костюк. Українка впевнено розпочала та повела 3:0. Далі ж 20-річна тенісистка зосередилася на власній подачі та спокійно довела сет до вирішального гейму. Ось тут Костюк і оформила ще один брейк і закрила матч.

У півфіналі українська тенісистка повинна була зустрітися з досвідченою австралійкою Дарією Севілл. Проте, поєдинок 27 серпня не відбудеться. Костюк знялася з турніру через травму плеча.